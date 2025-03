NO: Obra interrompe tráfego na Fazenda Velha na 4ª-feira

Obra e trânsito- Na próxima quarta-feira, dia 2 de abril, a partir das 9h, a Coden Ambiental S/A vai realizar uma intervenção na Rodovia Rofolfo Kivitz, em frente à 1ª Igreja Batista da Fazenda Velha, em Nova Odessa, para a travessia de novas redes de água e esgoto de uma margem para a outra da via.

A previsão da empresa municipal responsável pelos serviços de Saneamento Básico na cidade é de que o serviço termine por volta das 14h do mesmo dia.

O serviço visa atender moradores das áreas próximas com novas redes, em material mais moderno e seguro. O tráfego de veículos pela rodovia vicinal terá que ser totalmente interditado durante a obra, com apoio do Setor de Trânsito da Prefeitura de Nova Odessa.

Por isso, motoristas que utilizam diariamente a Rodovia Rodolfo Kivitz para acessar bairros de chácaras ou os municípios vizinhos de Americana e Santa Bárbara d’Oeste deverão, neste dia e período, procurar rotas alternativas. A previsão de término às 14h pode variar conforme a evolução do trabalho no local e o regime de chuvas: se amanhecer chovendo, a intervenção será reagendada, e um novo dia será informado à comunidade nos canais oficiais da Prefeitura e da Coden.

Combate às perdas com obras

Atualmente, Nova Odessa atende 100% da população com abastecimento de água tratada da mais alta qualidade, beneficiando seus 62 mil habitantes por meio de uma rede de distribuição de 295 km. Deste total, 76,14 km já foram trocados por tubulações em PEAD e o restante permanece em PVC.

Visando a diminuição ainda maior dos atuais níveis de perdes de água tratada, a companhia municipal vem, desde o final da década de 2000, promovendo um amplo cronograma de troca e modernização de suas redes de distribuição. Materiais como ferro fundido, cimento amianto e outros empregados em redes antigas já foram completamente removidos pela Coden.

Além da troca das redes principais, a Coden Ambiental já substituiu 8.890 ramais de abastecimento por tubos PEAD, reforçando os esforços para reduzir as perdas de água e garantir um serviço mais eficiente e sustentável para a população.

