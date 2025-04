A construção (obra) da nova represa em Santa Bárbara d’Oeste avança e entra na reta final com toda a estrutura civil e hidráulica praticamente concluída, restando agora os serviços de acabamento.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A obra é realizada com recursos próprios do DAE (Departamento de Água e Esgoto) e representa um investimento de R$ 12 milhões, destinados ao alteamento da represa do Cillo/Parque das Águas.

A nova represa ampliará em 20% a capacidade total de armazenamento de água bruta destinada ao abastecimento do município, podendo alcançar até 12 bilhões de litros, somando-se aos volumes das represas Areia Branca e São Luiz.

A estrutura é composta por uma nova barragem com 180 metros de comprimento e 7 metros de altura, construída em gabião e com mantas de proteção nos taludes; um novo vertedouro de 120 metros de comprimento por 40 metros de largura; além de uma nova travessia subterrânea para captação de água, conhecida como ‘tunnel line’, onde foram instaladas duas novas comportas.

A obra aguarda apenas os ajustes finais de acabamento para que a represa seja oficialmente entregue oficialmente.

Mais notícias da cidade e região