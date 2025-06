Sobre Daniela Funari Arquitetura Daniela Funari Arquitetura é um escritório de arquitetura e interiores voltado para projetos residenciais e comerciais buscando sua individualidade, originalidade e funcionalidade. A arquiteta Daniela Funari é jovem, arrojada e apaixonada em criar espaços e ambientes personalizados e combinados. Seu grande objetivo é fazer parte do sonho das pessoas, trazer à baila o convívio em espaços prazerosos e aconchegantes, gerando satisfação, alegria e vivacidade. Sua paixão é revelada em projetos com ênfase em interiores e ambientes integrados. Em 2024, teve sua estreia na CASACOR São Paulo 2024 e recebeu o Prêmio VEJA SP de Melhor Ambiente CASACOR na categoria “Ilha de bem-estar e lounge”. Daniela Funari Arquitetura (11) 95500-0293 @danielafunariarquitetura [email protected] Av. Ordem e Progresso, Nº 157, CJ. 1104, São Paulo, SP SERVIÇO – CASACOR São Paulo 2025 Onde: Parque da Água Branca – Rua Dona Ana Pimentel, 37 portaria G4 do PAB Quando: até 03 de agosto de 2025 Horário de funcionamento do evento: Terça a domingo das 11h às 21h Horário bilheteria: Terça a domingo* das 11h às 19h * fechamento da bilheteria física 15 minutos após o último horário. A visita poderá acontecer até às 21h.