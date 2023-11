Obras avançam no novo reservatório de água da Vila Santa Catarina

As obras do novo Centro de Reservação de Água da Vila Santa Catarina (CR-3) estão na reta final e avançam nesta semana. O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana informou que os serviços no local, ao lado do Ginásio de Esportes do Jardim São Pedro, estão concentrados na estrutura da casa de bombas.

A cobertura metálica deverá ser instalada em breve. Posteriormente, será feita a montagem hidráulica das tubulações de interligação com a rede, a troca de alambrados e a pintura.

“Os trabalhos estão caminhando dentro do previsto, com a finalização da casa de bombas e a interligação começando nos próximos dias. Logo estaremos entregando mais um reservatório para garantir o abastecimento futuro para diversos bairros em Americana”, disse o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

O reservatório da Vila Santa Catarina tem capacidade de 4 milhões de litros e passará a contar com 2,1 milhões de litros a mais com o novo tanque. O sistema irá abastecer o próprio bairro e também o Jardim São Pedro, Jardim São Paulo, Conserva, Vila Biasi, Nova Americana, Cidade Jardim, Parque Novo Mundo, Terramérica e Mathiensen.

O reservatório será interligado à nova subadutora da Avenida de Cillo, instalada no sentido Bairro-Centro até a Rua Fernando de Camargo, com 1,5 mil metros de extensão de rede e dois sistemas de bombeamento. A nova rede vai beneficiar cerca de 23 mil pessoas e garantir o abastecimento de água durante pelo menos 15 anos.

