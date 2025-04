As obras de construção da nova Praça de Esportes “Sofia Abrão”, localizada no bairro Santa Sofia, na região do Portal de Americana, entraram na reta final para inauguração, que será realizada nesta sexta-feira (11), às 18h30. As intervenções são executadas pela Prefeitura, por meio das secretarias de Esportes, de Planejamento, de Meio Ambiente e de Obras e Serviços Urbanos.

Com investimento total de mais de R$ 1 milhão, o espaço contará com quatro quadras de areia, duas quadras de basquete 3×3, academia ao ar livre em aço inox, brinquedão e Espaço Pet Legal, além de uma área para quiosques.

Nesta quarta-feira (9), os trabalhos compreenderam a colocação de areia nas quadras, montagem e pintura do alambrado do Espaço Pet Legal, instalação das tabelas de basquete e outras intervenções. Nos últimos dias, o local recebeu os aparelhos da academia ao ar livre e o mobiliário urbano

“Essa praça é um presente para o esporte e para o lazer da nossa cidade. Um espaço moderno, completo e com estrutura de primeira para atender todas as idades. Estamos muito felizes com o resultado dessa obra e com a possibilidade de oferecer mais qualidade de vida e lazer à população de Americana. É mais um passo importante na valorização dos espaços esportivos do município”, celebra o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Melhorias em espaços

A Praça Sofia Abrão fica localizada entre as ruas Orlando Dei Santi, Gelindo Nardo, Eduardo Medon e Cecim Abrão Elias. As intervenções fazem parte de uma série de melhorias nos espaços esportivos de Americana.

“Esse é um projeto que nasceu da união de esforços de várias secretarias, comprometidas com o desenvolvimento de Americana. Planejamos cada detalhe pensando na funcionalidade e no aproveitamento do espaço pelas famílias. O investimento nessa praça mostra como o planejamento urbano pode transformar realidades, aproximando o esporte, o lazer e a cidadania dos moradores”, destaca o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

O investimento na construção da praça é de R$ 1.084.264,06, sendo R$ 474.264,06 provenientes de emenda parlamentar intermediada pelo prefeito Chico Sardelli e pela vereadora Professora Juliana junto ao deputado federal Alencar Santana, R$ 500 mil de emenda parlamentar intermediada pela ex-vereadora Nathália Camargo junto ao deputado federal David Soares e mais R$ 110 mil oriundos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU).

Já a construção do Espaço Pet Legal tem investimento de R$ 56.315,52, provenientes de emendas impositivas dos vereadores Leco Soares (R$ 30 mil) e Lucas Leoncine (R$ 26.315,52).