As obras da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Jacyra, em Americana, avançaram na terça-feira (3) com a concretagem da laje, etapa importante para garantir a estabilidade, segurança e durabilidade da estrutura. A próxima fase é a concretagem da marquise. O prédio está sendo construído na Rua dos Cravos, esquina com a Avenida Castelhanos, entre as regiões do Terramérica e Cidade Jardim.

Com área construída de 596,12 m², a nova unidade foi projetada para ser um espaço moderno, funcional e acolhedor. O projeto inclui consultórios ginecológico e odontológico, salas multiprofissionais e ambientes destinados à vacinação, medicação, curativos, coleta de exames e amamentação. Também haverá áreas de integração para as equipes, garantindo fluxo de atendimento mais eficiente.

“Estamos acompanhando de perto cada etapa desta construção, pois entendemos que a consolidação da estrutura física é o alicerce para o atendimento humanizado que planejamos. Essa obra representa a materialização de um compromisso com a população, garantindo que em breve teremos um ambiente seguro e moderno para acolher nossos pacientes com a dignidade que eles merecem”, destacou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

Estrutura

A estrutura da unidade contará ainda com sala de práticas coletivas, escovódromo, espaço lúdico e ambientes dedicados à educação em saúde bucal. O prédio terá recepção ampla, sala de espera, área verde de descompressão e espaço ao ar livre para atividades comunitárias. Os banheiros serão distribuídos de forma estratégica, com sanitários acessíveis (PCD), além de unidades femininas, masculinas e infantis com fraldário, posicionadas próximas aos consultórios.

“Esse é um passo fundamental para descentralizar e fortalecer a nossa rede de atenção primária. Com o avanço das obras na UBS Jacyra, estamos cada vez mais próximos de entregar um equipamento público moderno, que vai ampliar a nossa capacidade de assistência e oferecer mais conforto e agilidade no atendimento preventivo para os moradores dessa região”, ressaltou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

A construção da nova UBS tem investimento total de R$ 2.859.116,09, sendo R$ 2.435.976,00 provenientes do Novo PAC e R$ 423.140,09 de contrapartida municipal. O acompanhamento técnico e documental do processo está sob responsabilidade da Secretaria de Gestão de Convênios, que também atua na articulação junto ao Ministério da Saúde e à Casa Civil da Presidência da República para liberação dos recursos.