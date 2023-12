Obras da UBS do Parque da Liberdade avançam com a instalação da rede hidráulica

As obras da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque da Liberdade estão em ritmo acelerado. A construção já recebeu a estruturação da laje e das paredes, um muro lateral e a instalação da rede hidráulica.

Nesta quinta-feira (30), foram executados serviços de alvenaria onde será instalado o telhado. Também foi concluída a instalação dos reservatórios de água. A rede hidráulica do imóvel que já se encontra em fase de conclusão. Ainda foram executados serviços de instalação da rede elétrica e reboco em paredes internas.

A nova UBS vai oferecer toda a assistência primária em saúde, por meio de equipe multidisciplinar composta por médico clínico, médico de família e pediatra, além dos profissionais da área de enfermagem.

“Sem dúvida, esta é uma obra de extrema importância para a Saúde de Americana. Os trabalhos estão adiantados e a população, em breve, vai poder usufruir de uma unidade nova e totalmente equipada”, afirma o prefeito Chico Sardelli.

“Esta unidade vai atender uma demanda grande de moradores de toda a região do Parque da Liberdade. Trata-se de uma das regiões mais populosas do município e que será beneficiada com mais este importante empreendimento na área da saúde”, ressalta o vice-prefeito Odir Demarchi.

O novo prédio está sendo viabilizado por meio do programa Qualivida/Saúde, do Governo do Estado de São Paulo. Serão R$ 1.046.091,49 em investimentos, sendo R$ 835 mil de repasse estadual e R$ 211.091,49 de contrapartida do município. Os recursos foram intermediados pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris.

Por intermédio do vereador Marcos Caetano, o deputado estadual Dirceu Dalben destinou uma emenda no valor de R$ 300 mil para compra de equipamentos para a unidade. Toda a tramitação documental foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

“A nova UBS do Parque da Liberdade vai proporcionar mais comodidade aos moradores da região. Americana irá contar com mais um novo equipamento na rede e nós não vamos medir esforços para garantir outras conquistas como essa, porque a população merece ter sempre mais acesso e qualidade na Saúde, e isso nós estamos buscando diariamente”, observa o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

