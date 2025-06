As obras de pavimentação no Distrito Industrial de Cillo, em Santa Bárbara d’Oeste, seguem em ritmo acelerado. As atividades atualmente estão concentradas na execução do sistema de drenagem pluvial — etapa essencial para garantir a durabilidade e a qualidade do asfalto. Estão sendo instalados tubos e caixas coletoras, com o objetivo de assegurar o escoamento adequado das águas das chuvas.

O projeto contempla as vias Tupis, Francisco Egydio de Godoy, Antônio Pedroso, Aniz Baruque, José Nicolau Lux, João Braulino e a Rodovia Ernesto de Cillo.

Investimento

Com investimento superior a R$ 7 milhões, a intervenção é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e o Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana.