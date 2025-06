A Prefeitura de Sumaré iniciou uma importante intervenção na Avenida da Amizade, uma das vias mais movimentadas da cidade. As obras estão concentradas no canteiro central, que será reduzido estrategicamente para aumentar o ângulo de curva no local, facilitando o tráfego e garantindo mais segurança a motoristas e pedestres.

A medida é fruto de um estudo técnico que identificou a necessidade de ajustes no traçado da via, especialmente em pontos onde a manobra de veículos maiores se tornava mais difícil.

Segundo o secretário de Serviços Públicos, Juninho Batista, as obras — que estão sendo realizadas pela Regional de Nova Veneza — fazem parte de um esforço contínuo de manutenção e modernização das principais avenidas da cidade. “A redução do canteiro vai permitir um giro mais seguro dos veículos, principalmente em horários de pico. A gente está trabalhando para melhorar o fluxo e valorizar o espaço urbano”, destacou Juninho.

Intervenção

A intervenção conta com o apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR), que está responsável pela sinalização provisória e orientação do tráfego durante o período das obras. “A sinalização está sendo reforçada no entorno para garantir a segurança de todos durante a execução do serviço. É uma obra rápida, mas que vai trazer um impacto muito positivo para quem passa por ali”, explicou o secretário William Martoni.

A previsão é que os serviços sejam concluídos nos próximos dias, caso as condições climáticas colaborem. A recomendação é que motoristas redobrem a atenção ao passar pela via enquanto as equipes estiverem trabalhando.