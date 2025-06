Obras – nova quadra de areia do Centro Cívico

As obras da nova quadra de areia no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico de Americana, seguem em ritmo acelerado. O espaço começou a receber a colocação da areia, além da instalação de alambrados e iluminação em LED. A intervenção é realizada pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, com recursos próprios da administração.

“As obras das quadras de areia do Centro Cívico seguem em ritmo acelerado, e isso nos deixa muito satisfeitos. Esse espaço vai representar um grande avanço para a prática esportiva e o lazer da nossa população. Nosso objetivo é oferecer estruturas de qualidade que incentivem o esporte, promovam a saúde e fortaleçam a convivência comunitária. Em breve, a comunidade poderá desfrutar de mais esse importante equipamento público”, afirmou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Revitalização

Em dezembro do ano passado, a Prefeitura já havia entregue a revitalização de outro espaço do Centro Cívico: a Quadra Poliesportiva Mário Antonucci, no ginásio principal, que recebeu melhorias no piso, pintura das paredes, arquibancadas, corrimãos e demais estruturas. A obra foi executada pelas secretarias de Esportes e de Planejamento, com recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU).

