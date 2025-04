Obrigado Vida Recebe o Coletivo N'Calma em seu novo espaço em Americana

O mais novo espaço de arte e música de Americana, Obrigado Vida, tem a honra de receber o Coletivo N’Calma para uma pré-festa imperdível antes da edição Jam Session Pé na Areia, que acontecerá na vila de Trindade, Paraty-RJ.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O evento ocorrerá no dia 26 de abril, a partir das 16h00, na Rua Silvino Bonassi, 840, Nova Americana.

O Obrigado Vida se destaca como um vibrante ponto de encontro cultural

dedicado à promoção da arte e da música. Com uma proposta inovadora, o espaço não apenas abriga eventos de música ao vivo, mas também se compromete a ser um espaço de exposições de arte contemporânea, promovendo um intercâmbio criativo entre diferentes formas de expressão.

Artistas renomados, como Haroldo Paranhos Neto, Marcelo Fazola, Ricardo Francischangelis e Daniel Cucatti, que fizeram parte do Coletivo SHN, também se reúnem nesse espaço, enriquecendo ainda mais a programação e a atmosfera cultural que o Obrigado Vida oferece.

Os visitantes poderão desfrutar de uma programação diversificada, incluindo a discotecagem do Coletivo N’Calma, Lulux, Lucas Demazzi e Tchelo Casagrande, além da exposição “Vidão”, de Haroldo Paranhos Neto, que promete encantar com suas obras instigantes. Haverá também bebidas e alimentação de qualidade, uma loja de arte com peças exclusivas e um espaço dedicado a bate-papo e troca de ideias entre os participantes.

A entrada é gratuita, e o evento conta com o apoio de Mais Um Hits e Trip019. O Coletivo N’Calma e o espaço Obrigado Vida convidam todos a participar dessa celebração única, que promete ser uma tarde repleta de arte, música e boas conversas. Venha vivenciar a cultura de Americana de uma maneira nova e envolvente!

Leia + sobre Famosos, artes e música