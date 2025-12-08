Casos ocorreram no sábado (6) e foram atendidas pela Polícia Militar

O sábado (6) foi marcado por três atendimentos distintos realizados pela Polícia Militar em Sumaré, envolvendo casos de violência doméstica, importunação sexual e adulteração de sinais identificadores de veículo. Todas as ocorrências resultaram na condução dos autores ao Distrito Policial, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.

Violência doméstica no Virgínio Basso

Durante a tarde, equipes foram acionadas para a Rua Ulisses Gatti, no bairro Virgínio Basso, onde um homem teria ameaçado e tentado agredir a própria mãe. No local, o suspeito estava visivelmente alterado e confessou ter consumido álcool e drogas. A vítima relatou que o filho chegou ao imóvel agressivo, tentando atacá-la com um cabo de vassoura, sendo contido por vizinhos. O autor foi levado ao Plantão Policial e acabou preso em flagrante.

Importunação sexual em festa de família

Já no Jardim Bom Retiro, à noite, policiais atenderam a uma ocorrência de importunação sexual. A vítima informou que participava de uma festa da família do namorado quando foi tocada nas partes íntimas pelo padrinho dele. Após relatar o fato ao companheiro, o suspeito deixou o evento, mas foi localizado em sua residência. Ele foi conduzido ao Distrito Policial e permaneceu detido.

Motocicleta com sinais adulterados no Parque Manoel de Vasconcelos

Ainda na tarde de sábado, durante patrulhamento pela Alameda dos Jacarandás, no Parque Manoel de Vasconcelos, a equipe abordou uma motocicleta com placa no padrão Mercosul que apresentava inscrição inexistente. Em vistoria, os policiais constataram que a numeração do chassi estava parcialmente suprimida. O condutor alegou ter comprado o veículo em leilão, porém a consulta do motor revelou que a moto, registrada em Minas Gerais, tinha baixa permanente e não havia registro de leilão. Ele também foi levado ao Distrito Policial e acabou preso.

As três ocorrências seguem agora sob investigação da Polícia Civil.