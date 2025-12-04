É oficial! Galvão Bueno estará na tela do SBT e da N Sports para a transmissão do sorteio dos grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026

Após muita expectativa, agora é realidade: Galvão Bueno se unirá ao time com Tiago Leifert, Mauro Beting, Wallace Neguerê, João Venturi, Alexandre Pato e Gabi Martins para a transmissão do sorteio dos grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026, que acontece nesta sexta-feira, 5 de dezembro, a partir das 13h30 (de Brasília). O SBT e a N Sports transmitirão ao vivo o evento realizado no Kennedy Center, em Washington D.C., nos Estados Unidos. Será a primeira participação de Galvão na tela das emissoras para o ciclo da maior competição de uma só modalidade esportiva do mundo.

A edição da Copa do Mundo da FIFA 26™ será histórica. Pela primeira vez, o torneio mundial contará com 48 seleções e será disputado em três países, Estados Unidos, México e Canadá. Ao todo, 42 seleções já estão garantidas, e outras seis serão definidas na Data Fifa de março pelas repescagens, sendo quatro da Europa e duas do playoff intercontinental que reúne equipes das demais confederações.

As seleções serão distribuídas em 4 potes, dos quais serão sorteadas para formar 12 grupos de 4 equipes. O Brasil está confirmado no Pote 1 junto aos países sede, Canadá, México e Estados Unidos, além de Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha. O Pote 2 é formado por Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália. O Pote 3 inclui Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul. O Pote 4 contará com Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, os quatro vencedores da repescagem europeia e os dois classificados do playoff.

A partida de abertura será em 11 de junho, dando início aos 72 jogos da fase de grupos, que seguem até 27 de junho. Avançam para o mata-mata os dois primeiros de cada chave e os oito melhores terceiros colocados. O primeiro mata-mata será disputado de 28 de junho a 3 de julho. As oitavas de final acontecem entre 4 e 7 de julho, as quartas de 9 a 11, as semifinais nos dias 14 e 15, a partir das quartas de final, todas as partidas serão realizadas nos Estados Unidos.

Programação N Sports

Desde a manhã, a programação da N Sports — canal parceiro do SBT para a Copa do Mundo de 2026 — será totalmente centrada no grande evento em Washington. A apresentadora Gabi Martins entrará ao vivo com flashes diretamente do local do sorteio, fazendo o esquenta para esse momento tão aguardado pela torcida brasileira. Na sequência do encerramento da transmissão em simulcast com o SBT, a N Sports mantém sua programação ao vivo com a estreia de O Assunto é Copa. O programa também incluirá a transmissão da coletiva de Carlo Ancelotti, prevista para as 19h, e seguirá noite adentro para comentar as declarações do treinador brasileiro sobre a expectativa em relação aos adversários e a logística da seleção. Além disso, uma equipe de reportagem percorrerá as ruas de São Paulo para ouvir a opinião do público sobre as chances do Brasil no grupo e sobre as principais seleções concorrentes.

SERVIÇO – SORTEIO DOS GRUPOS DA COPA DO MUNDO FIFA 2026

📺 Transmissão: SBT / N SPORTS

📅 Data: Sexta-feira, 5 de dezembro

⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)

🎙️ Apresentação: Galvão Bueno, Tiago Leifert, Mauro Beting, Wallace Neguerê, João Venturi, Alexandre Pato e Gabi Martins.

