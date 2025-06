OKC Thunder leva título da NBA 24/25

O OKC – Oklahoma City Thunder- se sagrou o grande campeão da temporada 2024/2025 da NBA- Liga de Basquete Norte Americana! Jogando em casa, no Paycom Center, o OKC venceu o Indiana Pacers por 103 a 91 neste domingo (22) e garantiu o troféu Larry O’Brien. Uma final não era decidida no Jogo 7 desde 2016.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Esse foi o primeiro título da história da franquia neste formato.

O jogo foi marcado também pela grave lesão no tendão de Aquiles do astro dos Pacers, Tyrese Haliburton, que deixou a quadra no primeiro quarto da decisão com forte dores.

Shai do OKC foi o MVP

O armador canadense do Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander, eleito o MVP da temporada, foi o maior pontuador e também MVP da final, com 29 pontos, 5 rebotes e 12 assistências.