Old School Basketball de Nova Odessa é bicampeão do Interclubes Metropolitano

Mais um título pra conta. Este é o resultado da conquista do bicampeonato do Interclubes Metropolitano pelo Old School Basketball de Nova Odessa, categoria 40+. A partida final da Série Prata, decidida em melhor de três jogos, foi disputada no domingo (10/12) na casa do adversário, o Gran São João de Limeira. O elenco comemorou muito a conquista do bicampeonato, afinal foi 2×1 para o time de Nova Odessa, que venceu o primeiro por 71 a 41, perdeu o segundo jogo por 66×62, e venceu o terceiro por 84×52.

“O time estava bem diferente do jogo 2, quando entramos em quadra desconcentrado. E como estavámos dispostos a vencer, por isso todo o elenco estava mais focado que no jogo 1. Então, entramos determinados em quadra para o jogo 3, que considero nota 8,5 de 10”, disse o técnico e atleta Saulo Jr.

A defesa foi o diferencial da equipe novaodessense. “Colocamos toda nossa energia na defesa. Também prevaleceram os nossos rebotes, ofensivos e defensivos, e isso fez toda a diferença, pois com a ‘laranja’ na mão, mais possibilidades de encestar nós tínhamos”, explicou o técnico e atleta Cadu Silva.

Dessa vez, tudo funcionou, especialmente o ataque. Os atletas do Old School aproveitaram as saídas rápidas da defesa para o ataque, aproveitando, especialmente, a velocidade dos atletas. Os arremessos do perímetro também foram uma forte e poderosa arma do time novaodessense.

“Foram 12 bolas de 3 pontos, e essa pontuação fez toda a diferença no jogo. Temos que ressaltar também a grande equipe que a cidade de Limeira tem, que é o Gran São João, e deixo os nossos parabéns a eles”, sinalizou Saulo Jr.

Com excelente postura em quadra a vitória foi consequência, afinal a bela partida disputada pelos novaodessenses com um placar bem confortável de 84 x 52 fez com que o time faturasse ainda os troféus individuais de destaque da final (MVP) para Cadu Silva, e o destaque do Campeonato (MVP) Marcelo Mazão. O secretário-adjunto de Esportes e Lazer da Prefeitura de Nova Odessa, José Henrique de Carvalho, prestigiou a final e participou da entrega das premiações.

“Parabenizo o Old School que em apenas dois anos de existência já faz história neste esporte tão bonito que é o basquete. Deixo os parabéns a cada um dos atletas bicampeões pelo talento e alto nível técnico e agradeço imensamente a todos por representarem e levarem o nome de Nova Odessa nestas competições”, comemorou o prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho.

De acordo com o elenco foi um Campeonato bem difícil e muito disputado devido à excepcional qualidade técnica dos times participantes. Inclusive, as equipes da competição têm atletas nas Seleções Paulista e Brasileira.

O próprio Old School tem nada menos que o atleta Márcio Turcão, que integrou a Seleção Brasileira Máster no Campeonato Mundial na Argentina, mas esteve ausente da partida final por compromissos particulares. O Campeonato iniciado em abril contou com o bicampeão Old School Basketball (Nova Odessa), o vice-campeão Gran São João (Limeira), e os times do All Black’s e Underdogs (Campinas), Dinos (Piracicaba), Base Automação (Salto), Old Basquete (Paulínia) e Porto Feliz.

Além de Saulo Júnior, Carlos Eduardo “Cadu” e Marcelo “Mazão”, o elenco do Old School é formado ainda pelos atletas Anselmo, Antônio “Bill”, Anderson “Véio”, Tiago “Tigão”, Rodrigo, Fernando, Silvano, Gustavo Schutz, Jeferson “Jeffy”, Dani e Márcio Turcão.

O time comemora essa importante vitória e destaca o apoio da atual Gestão Municipal e da iniciativa privada. “Agradecemos à Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, e aos nossos patrocinadores, a Whitehead Ar-Condicionado, Barbearia Caverna Urbana, Globale Pneu, Crossfit Nova Odessa, IntegraCÃO Adestramento, Unipharma e Europamotors Campinas, cujo apoio ao Old School Basketball tem sido fundamental”, finalizou Saulo Jr.

