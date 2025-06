Óleo cai na pista na saída para Nova Odessa em Americana

Grande quantidade de óleo foi derramada em frente a um condomínio na saída da SP 304 para Nova Odessa em Americana.

O acidente aconteceu na manhã deste domingo na Rua das Petúnias, nas proximidades do Condomínio Alabama, em uma área de grande movimento de veículos.

De imediato, os competentes profissionais da equipe de manutenção da Guarda Civil Municipal, agentes Miranda e Columbari, realizaram a aplicação de serragem no local, garantindo condições seguras para a circulação de veículos e evitando acidentes.

Óleo recolhido

Enquanto o serviço era executado, a equipe da viatura 219, GMs Da Silva e Evangelista, permaneceu no local realizando o monitoramento do trânsito, assegurando a fluidez e a segurança viária até a completa secagem e retirada do óleo.

Logo após a conclusão do trabalho, o trânsito foi liberado com segurança, sem registros de incidentes.

