Omar fala ao NM, mais brando, mas preocupado

O ex-prefeito de Americana Omar Najar (MDB) falou com o NM esta semana. ON deixou a prefeitura ao final de 2020, fez o sucessor mas não apoiou Chico Sardelli (PL) na reeleição do ano passado.

Ele pareceu menos ‘bravo’ com a administração Sardelli, mas fez ressalvas sobre os gastos do governo e alertou para o risco da vinda de uma nova ‘bucha’ por uma conta cobrada do Banco do Brasil contra a prefeitura.

Ele diz que a lei que deu permissão para a prefeitura retirar os depósitos judiciais (da década passada) agora deve render a ‘dor de cabeça’ para a gestão.

Omar e o futuro, e o Neto

O MDB define o comando este final de semana e Omar pretende dar as cartas. Ele ainda estuda pra ver se lança o Neto ONN para deputado estadual na campanha do ano que vem. O partido tem hoje a maior força sem um nome para a disputa de 2028.

ON disse que não pretende repetir a aventura de 2024, quando o partido apoiou o lanterninha da eleição Pascote (União).

CRÍTICAS AO GOVERNO LULA- O empresário e administrador repete a cantilena de críticas ao governo do presidente Lula. Ele costuma perguntar. “Onde esse país vai parar com este governo?”. E cita investidas de Lula sobre assuntos internacionais e a gestão fiscal do governo.

