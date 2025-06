Omar Neto detona vereadores por aumento no IPTU

Omar Neto, herdeiro político do ex-prefeito Omar Najar (MDB) decidiu detonar os vereadores de Americana que aprovaram, esta terça-feira, aumento no IPTU de 20,5%. Não eleito em 2024, ONN usou uma publicação no instagram para falar que ‘Apenas 6 meses de mandato e já é o segundo absurdo’.

“Janeiro de 2026 a conta chega no seu bolso. Não adianta reclamar”, arrematou o jovem empresário e político.

Omar Neto vem em 2026?

O avô Omar tem demonstrado desejo para que o Neto venha candidato em 2026. Ele seria candidato a deputado estadual entrando na disputa com outro herdeiro, Franco filho do prefeito Chico Sardelli (PL) e Ricardo Molina (Republicanos).

Apesar da derrota de 2024, ONN pode mesmo vir em 2026 para ‘beliscar’ mais votos e sentir o peso para a nova empreitada de 2028.

