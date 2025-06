Onça aparece em Lava Jato em Vinhedo

Uma onça apareceu este final de semana em um Lava Jato em Vinhedo, na RMC (Região Metropolitana de Campinas). O animal vive em floresta que circuna a região- na Serra dos Cocais.

Vídeo. Onça em Vinhedo

Apesar do susto do vídeo, o animal foi resgatado pelos Bombeiros com vida e não apresentava ferimentos. Foi levado para exames;

Ato pela preservação da Serra dos Cocais em Valinhos

A deputada estadual Ana Perugini, vice-presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais da Assembleia Legislativa, participou, na sexta-feira (6), de um ato pela preservação da Serra dos Cocais. A atividade ocorreu no Cefol (Centro de Formação e Lazer), do Sindicato dos Químicos, localizado em meio à Serra, em Valinhos.

O encontro foi organizado pelo Parlamento Progressista da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e da Região do Médio Jundiaí (RMJ), em parceria com o Instituto Serra dos Cocais.

Um dos temas abordados no ato foi o projeto de lei número 713/2024, de autoria da deputada Ana Perugini, que propõe a criação de uma APA (Área de Proteção Ambiental) na Serra dos Cocais.

A proposta, que visa preservar a biodiversidade, nascentes e todo patrimônio geológico e cultural da área, tramita desde setembro de 2024 na Alesp, onde conta com parecer favorável do relator, deputado Emídio de Souza, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação

“Entramos com pedido de tramitação do projeto em regime de urgência na Assembleia Legislativa porque entendemos que a Serra dos Cocais, suas nascentes e todas as vidas que ela abriga não podem esperar. Precisamos protegê-la o mais rápido possível”, afirmou a deputada.

O ato contou com uma caminhada em um pequeno trecho da Serra, guiada pelo biólogo Fábio Motta, estudioso da fauna e flora local e presidente do Instituto Serra dos Cocais.

Também participaram do evento a deputada federal Juliana Cardoso, os vereadores Marcelo Yoshida (Valinhos), Vinícius Costa (Itatiba), Júlio Itiban (Campo Limpo Paulista), Roberta Diniz (Hortolândia), Professor Wagner Romão (Campinas) e Esther Moraes (Santa Bárbara d’Oeste), além de representantes da Rede Livre, do Sindicato dos Químicos Unificados e lideranças ambientais da região.

Localizada entre os municípios de Itatiba, Louveira, Valinhos e Vinhedo, a Serra é considerada um santuário ecológico, com cavernas, nascentes, flora com espécies nativas da Mata Atlântica e do Cerrado, além de animais ameaçados de extinção.

