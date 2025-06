Nova onda de golpes desvia doação a causas humanitárias

Uma nova onda de golpes envolvendo doações que afetam centenas de pessoas no Brasil é o que revela investigação conduzida por especialistas da Norton, marca de segurança cibernética da Gen™ (NASDAQ: GEN). Por meio das redes sociais, cibercriminosos estão disseminando sites falsos de doações com base em histórias reais retiradas de plataformas legítimas, com o objetivo de enganar as pessoas que apoiam ações de caridade e redirecionar fundos para contas fraudulentas.

Ao contrário de muitos outros ataques cibernéticos, este golpe não visa especificamente roubar dados pessoais ou bancários, mas sim desviar diretamente fundos destinados a causas humanitárias. Os golpistas usam perfis falsos ou contas comprometidas em plataformas como Facebook, Threads e Instagram para se infiltrar em comunidades locais. Primeiramente, eles republicam o conteúdo de outros usuários para ganhar credibilidade e, em seguida, compartilham links para sites falsos que imitam plataformas legítimas de arrecadação de fundos, como Vakinha.

Esses sites fraudulentos replicam descrições, imagens e até vídeos reais, exibindo comentários falsos de supostos doadores, além de efeitos visuais que simulam doações em tempo real. Assim que a vítima acessa o site e decide doar, ela é direcionada para uma página de pagamento com um código QR ou PIX. Após a conclusão do pagamento, uma mensagem de agradecimento é exibida, confirmando falsamente que a doação foi recebida pela causa pretendida.

É provável que muitas vítimas nunca percebam que enviaram dinheiro para golpistas. Ao mesmo tempo, as verdadeiras vítimas — aquelas que realmente precisam de apoio — nunca recebem os fundos.

“Esses tipos de campanhas são particularmente sofisticadas, porque imitam postagens e sites de doações reais, aproveitando a empatia e a disposição das pessoas em ajudar. Ao replicar o conteúdo legítimo e se espalhar por plataformas comuns, como as redes sociais, eles conseguem evitar suspeitas e receber transferências diretas sem precisar roubar informações pessoais”, diz Jakub Vávra, Analista de Operações de Ameaças na Gen.

A Norton detectou e bloqueou centenas de tentativas desse golpe no Brasil na última semana. A empresa continua monitorando ativamente essas campanhas, para proteger as pessoas na América Latina e em outras regiões.

Para se proteger contra esse tipo de ameaça golpe

os especialistas do Norton recomendam que as pessoas:

Doe apenas por meio de plataformas ou sites confiáveis , que verifiquem tanto as causas quanto quem está por trás delas.

, que verifiquem tanto as causas quanto quem está por trás delas. Confira os endereços dos sites antes de clicar ou transferir dinheiro . Certifique-se de que a URL esteja correta e que o site seja seguro (https).

. Certifique-se de que a URL esteja correta e que o site seja seguro (https). Pesquise a causa. Uma rápida busca na internet pelo nome ou a pessoa da campanha pode ajudar a confirmar a legitimidade.

Uma rápida busca na internet pelo nome ou a pessoa da campanha pode ajudar a confirmar a legitimidade. Não ceda à pressão. Os golpistas costumam criar uma sensação de urgência emocional para impedir pensar criticamente.

Se você se deparar com uma campanha de doação suspeita, não faça nenhuma transferência de dinheiro. Em vez disso, verifique a legitimidade do site e use apenas plataformas confiáveis que validam tanto a causa quanto aqueles que estão envolvidos.

