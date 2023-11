ONG Prematuridade.com e Turma da Mônica lançam revista temática durante o Novembro Roxo

A ONG Prematuridade.com (Associação Brasileira de Pais, Familiares, Amigos e Cuidadores de Bebês Prematuros) e a Turma da Mônica acabam de lançar uma revista especial “Uma História de Prematuridade”. Realizada com apoio da Sanofi, o gibi aborda o tema de forma simples e didática e tem o objetivo de auxiliar familiares e responsáveis sobre os cuidados que os bebês prematuros necessitam nos primeiros anos de vida.

A história apresenta o personagem Miguel, primo da Mônica, que nasce antes da hora e ao invés de ir para a casa precisa ficar mais tempo no hospital. Como as crianças não entendem o que está acontecendo, os pais da Mônica explicam quais os cuidados que o novo membro da família precisa como, UTI Neonatal, visitas periódicas ao pediatra e a importância da vacinação. Além disso, a publicação ainda conta com atividades educativas e um QR Code para acessar o calendário vacinal do prematuro.

O lançamento oficial da revistinha aconteceu em solenidade na sede da Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no último dia 06 de novembro, com presença da fundadora e Diretora Executiva da ONG Prematuridade.com, Denise Suguitani e ainda contou com depoimentos de pais e mães de bebês prematuros.

O arquivo da revista já está disponível no site da ONG (www.prematuridade.com) e, ainda este mês, serão distribuídos gratuitamente milhares de exemplares em todo Brasil.

Denise Suguitani

Fundadora e Diretora executiva da ONG Prematuridade

“É a realização de um sonho ver a prematuridade sendo abordada em uma história da Turma da Mônica. O carisma dos personagens aliado ao amplo público alcançado pelas revistinhas certamente farão muita diferença no sentido da sensibilização das pessoas sobre o tema e sobre a importância dos cuidados específicos que os prematuros necessitam”

Vacinação é etapa essencial na proteção dos prematuros

Estatísticas recentes revelam que quase 12% dos bebês nascem antes das 37 semanas de gestação, um cenário que tem chamado a atenção das autoridades de saúde pública.¹ Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que o Brasil ocupa a 10ª posição no ranking de prematuridade.2 Estima-se que, no país, cerca de 340 mil bebês nascem prematuros todo ano, o que equivale a 930 nascimentos, por dia.2

Por conta disso, o Novembro Roxo é o mês internacional de sensibilização à prematuridade, que pode ocasionar eventualmente implicações ao recém-nascido. O dia 17 de novembro foi instituído como o “Dia Mundial da Prematuridade”, para alertar sobre as consequências do nascimento antecipado, além de orientar sobre a prevenção e intercorrências na gestação.3

A prematuridade ocorre quando um bebê nasce antes de completar 37 semanas de gestação. Os “bebês pré-termo” possuem um sistema imunológico pouco desenvolvido e são mais suscetíveis a uma variedade de doenças e infecções, por isso a vacinação é uma questão fundamental.4

As vacinas para esses bebês estão disponíveis em serviços públicos e gratuitos, os Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), que estão presentes em todos os estados do Brasil. Esses Centros oferecem imunização às pessoas que necessitam de alguma atenção especial, como é o caso de bebês prematuros.

