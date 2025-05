Um ônibus passou por cima de uma motocicleta em acidente na tarde desta quarta-feira em Sumaré.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A batida causou problemas breves no trânsito da Avenida Valencio Galegari.

O motorista do ônibus não teria percebecido a presença da moto e acabou passando por cima do veículo. A motocicleta ficou presa embaixo do coletivo, chamando a atenção de quem passava pela via.

Apesar do grande susto, o motoboy não sofreu ferimentos graves. Equipes de resgate foram acionadas, mas não houve necessidade de remoção hospitalar.

Ônibus ‘travou’ via

O principal impacto do acidente foi no tráfego: o fluxo de veículos na região ficou comprometido, gerando lentidão e congestionamento.

Agentes de trânsito estiveram no local para organizar a circulação e liberar a pista.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades.

Após TV Hortolândia

Mais notícias da cidade e região