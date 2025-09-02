Um ônibus a serviço da Prefeitura de Nova Odessa, que transportava funcionários das secretarias de Obras e Meio Ambiente, invadiu uma residência e um salão de beleza próximo das 12h desta terça-feira (2) na Rua Pastor Alfredo Clava, no bairro Jardim Marhilde Berzin.

Segundo informações, o veículo era ocupado apenas pelo motorista e por um funcionário. O condutor teria sofrido um ‘mal súbito’, o que fez com que perdesse o controle da direção e atingisse o imóvel. Apesar do impacto, ninguém que estava dentro da casa ficou ferido – um idoso de 74 anos. O motorista e o servidor foram socorridos e encaminhados até unidades de saúde da cidade.

O ônibus seguia para buscar os demais servidores para o retorno ao trabalho. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado oficialmente pela administração municipal. A PM informou que o condutor, de 51 anos, se recusou a fazer o teste do bafômetro. Um exame de sangue foi solicitado para verificar possível ingestão de álcool.