Ônibus sobe pra R$ 5,90 este domingo em Santa Bárbara (depois de 4 anos)

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informa que, a partir deste domingo (15), a tarifa do transporte coletivo urbano passará a ser de R$ 5,90.

A atualização do valor considera a complexidade da política tarifária, especialmente no que se refere à necessidade de conciliar o equilíbrio econômico-financeiro da operação, a capacidade orçamentária do Município e a modicidade tarifária para os usuários.

Vai pra R$ 5,90 depois de 4 anos

O último reajuste havia ocorrido em agosto de 2021.

O decreto que estabelece a nova tarifa também autoriza o custeio da gratuidade para pessoas idosas transportadas, como forma de garantir o equilíbrio do contrato e atender às diretrizes legais de modicidade.

O pagamento à concessionária será realizado conforme disponibilidade financeira do Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Transporte e mediante a devida comprovação fiscal dos serviços prestados.

