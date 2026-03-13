Polícia Militar deteve acusado por porte ilegal de arma de fogo (calibre .32) em estabelecimento no Jardim Basilicata

Policiais militares detiveram na noite desta quinta-feira (12) um homem que portava um revólver calibre .32 em Sumaré. A “Operação Bar” foi realizada em um estabelecimento na Rua do Mogno, no Jardim Basilicata, e resultou na prisão do acusado por porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com informações do 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), durante o cumprimento da ordem de serviço, a equipe visualizou um homem em atitude suspeita portando uma sacola de papel. E, ao perceber a presença policial, tentou fugir para os fundos do local.

Diante da suspeita, os PMs fizeram a abordagem. Na busca pessoal, foram localizados um revólver calibre .32 com numeração suprimida e seis munições intactas. O homem acabou conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.