A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR), realizou na manhã desta segunda-feira (20) mais uma etapa da Operação Chorume, ação voltada à fiscalização de caminhões e veículos de carga que circulam pelo município. Ao todo, 37 veículos foram abordados, resultando em 12 multas de trânsito e 5 autuações ambientais. A operação foi realizada na Avenida Vereador Antônio Pereira de Camargo Neto, em Nova Veneza.

A operação tem como objetivo garantir o cumprimento das normas de trânsito, segurança viária e legislação ambiental, especialmente no transporte de resíduos e materiais que possam causar danos ao meio ambiente. A ação contou com o apoio dos fiscais da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, que atuaram na verificação das condições de transporte e destinação adequada dos resíduos.

De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana e Rural, Moisés Paschoalim, o trabalho conjunto entre as equipes reforça o compromisso da Prefeitura com a segurança e a responsabilidade ambiental. “A Operação Chorume é uma medida importante para coibir o transporte irregular de resíduos e garantir que as normas de segurança sejam respeitadas. Nosso foco é proteger a população e o meio ambiente, promovendo um trânsito mais seguro e uma cidade mais sustentável”, destacou o secretário.

As ações de fiscalização da SMMUR são contínuas e realizadas em diferentes pontos da cidade, com o objetivo de reduzir infrações, prevenir acidentes e combater o descarte irregular de resíduos.