A Operação da Polícia Federal e do Gaeco que agitou Americana

na manhã desta terça-feira tinha como alvo homens que movimentaram cerca de R$ 34 milhões em lavagem de dinheiro. Também aconteceram diligências em Santa Bárbara e Rio Claro.

A investigação da Operação ‘Rala Nota’ (iniciada hoje) é decorrente da Operação Oposição, realizada em maio de 2023 em Rio Claro. Naquela oportunidade, as autoridades desmantelaram uma organização criminosa voltada à prática de vários crimes e associada para o tráfico de drogas.

Segundo o Ministério Público Paulista, o líder da organização, conhecido por Mané ou Magrelo, ostenta grande poder financeiro, motivo pelo qual foi determinada, pela 2ª Vara Criminal de Rio Claro, a quebra de sigilos bancário e fiscal de sua pessoa física e de suas empresas.

Durante a análise das informações, notou-se intensa movimentação financeira entre Magrelo e suas empresas com um homem conhecido como Ralado, morador de Americana e administrador de várias pessoas jurídicas. Transferências feitas entre as pessoas físicas e as empresas de ambos os investigados chegaram ao montante de R$ 33.888.720,58. Esse valor foi usado como base para a determinação de sequestro de bens para a garantia do juízo.

Como resultado das buscas, a Polícia Federal apreendeu uma RAM/Rampage R/T, uma BMW/X4 e um AUDI/A3, duas armas de fogo, além de máquinas e cartões bancários, documentos de empresas, anotações, computadores e celulares.

Participaram dos trabalhos três promotores de Justiça, dez policiais federais e 28 policiais militares.

