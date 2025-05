Operação da Gama prende 5 (droga, munição) e fecha adega nos Lírios

Cinco pessoas foram detidas e apresentadas a Polícia Civil durante Operação Azul Marinho na noite desta segunda feira(19) no bairro Jardim dos Lírios em Americana.

Equipes da Romu com subinspetor Siderlei, Aguilera, GCMs Elias, Procópio, apoio do Canil e operacional durante averiguação com apoio da cadela Hana em uma adega na Rua das Violetas, localizaram escondidos em um banheiro, 45 pedras de crack e dois projetis de fuzil cal. 762.

As equipes também localizaram 29 maços de cigarros contrabandeados, dinheiro e bebidas de procedência duvidosa.

Fiscais da Unidade de Vigilância Sanitária – UVISA, foram acionados, devido as condições sanitárias do local e falta de alvará, acabou sendo autuado e feito a interdição.

Os quatro envolvidos com idade entre 22 e 25 anos, além de uma adolescente de 17 foram ouvidos e liberados pelo delegado de plantão. As drogas, cigarros, bebidas e dinheiro foram apreendidos.

