Ação da Dise desarticula esquema de tráfico no Condomínio Vida Nova II após dois meses de investigação; drogas, celulares, balança e anotações foram apreendidos

A Polícia Civil de Americana, por meio da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), realizou na manhã desta quarta-feira (10) a Operação “Tentáculo”, que resultou na prisão de integrantes de uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas no bairro Praia Azul, em Americana.

A ação foi fruto de aproximadamente dois meses de investigações conduzidas pela unidade especializada, iniciadas após a prisão em flagrante de um morador do Condomínio Vida Nova II, que armazenava cerca de seis quilos de maconha em seu apartamento.

A partir desse flagrante, os investigadores passaram a monitorar o conjunto habitacional, realizando trabalhos de inteligência e vigilância que permitiram identificar uma estrutura organizada para a venda de drogas. Segundo a Polícia Civil, os criminosos utilizavam o alambrado que cerca o condomínio para comercializar entorpecentes a usuários que permaneciam do lado de fora, dificultando a ação das forças de segurança.

Com base nas provas reunidas, a Dise representou junto ao Poder Judiciário pela expedição de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária contra os suspeitos. As medidas foram autorizadas pela Vara das Garantias da 4ª Região Administrativa Judiciária (RAJ), com sede em Piracicaba.

Durante a operação, que contou com apoio de equipes da Delegacia Seccional de Americana, da ROMU Canil da Guarda Municipal de Americana e do 10º BAEP de Piracicaba, os policiais cumpriram os mandados judiciais e prenderam quatro investigados. Além das capturas determinadas pela Justiça, também houve prisões em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Apreensões

Nas diligências realizadas em apartamentos do Condomínio Vida Nova II, foram apreendidas 93 porções de crack, 68 porções de cocaína, duas porções de maconha e uma placa de dry pesando 84 gramas. Ao todo, a operação retirou de circulação 165 porções de entorpecentes.

Os policiais também apreenderam quatro aparelhos celulares, três cartões bancários, uma balança de precisão, cerca de 100 embalagens plásticas vazias utilizadas para acondicionamento de drogas, folhas com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico e outros materiais utilizados pela organização criminosa.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que os envolvidos utilizavam contas bancárias para receber pagamentos das drogas por meio de transferências via Pix, esquema que também será alvo de aprofundamento nas investigações.

Os presos foram encaminhados à sede da Dise de Americana, onde tiveram as prisões formalizadas pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas. Após exames cautelares, eles serão transferidos para a Cadeia Pública de Sumaré, onde permanecerão à disposição da Justiça aguardando audiência de custódia.

Segundo a Polícia Civil, a Operação “Tentáculo” representa mais um importante golpe contra o tráfico de drogas em Americana e reforça o trabalho de combate às organizações criminosas que atuam na região.