Ação da Dise de Americana apreendeu cigarros eletrônicos e diversos produtos com suspeita de falsificação no Jardim São Manoel

A Polícia Civil, através da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Americana, realizou na manhã desta quarta-feira (18) a Operação “Smoke”, em Nova Odessa.

A ação teve como objetivo cumprir mandado de busca e apreensão em uma residência localizada na Rua Maria de Oliveira Piconi, no bairro São Manoel. A ordem judicial foi expedida pelo Juízo das Garantias da 4ª Região Administrativa Judiciária (RAJ), com base em investigações e trabalho de inteligência policial após denúncia de possível tráfico de drogas no local.

Durante o cumprimento do mandado, os policiais abordaram o investigado, um motorista de aplicativo de 21 anos, que acompanhou as buscas no imóvel.

Apreensão

No interior da residência, foram apreendidos 18 cigarros eletrônicos, além de diversos produtos com indícios de falsificação, como relógios, camisetas, bonés, bermudas, óculos, bolsas e carteiras. Também foram recolhidos R$ 740 em dinheiro e dois celulares.

Apesar da investigação inicial estar relacionada ao tráfico de drogas, não houve apreensão de entorpecentes no local. Diante dos materiais encontrados, o suspeito foi preso em flagrante pelo crime de comercialização de substâncias nocivas à saúde pública, previsto no artigo 278 do Código Penal.

O indiciado foi encaminhado à sede da Dise de Americana, onde a autoridade policial ratificou a prisão e adotou as medidas de Polícia Judiciária cabíveis.