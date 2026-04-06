Ação ocorreu no Jardim dos Lírios após denúncia anônima; investigado foi flagrado vendendo entorpecentes

A Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), da Polícia Civil de Americana, prendeu em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas durante a Operação “Jardim dos Lírios”, realizada na manhã desta segunda-feira (6), em Americana.

A ação ocorreu na Rua Ema, no bairro Jardim dos Lírios, após denúncia anônima indicar que um indivíduo conhecido como “Magrão” estaria comercializando entorpecentes no portão de um imóvel. Equipes da Dise foram até o local e flagraram o momento em que um usuário entregava R$ 10 ao suspeito e recebia uma porção de crack.

Durante a abordagem, o comprador confirmou a aquisição da droga. Já o investigado, de 28 anos, confessou informalmente a prática do tráfico e indicou que havia mais entorpecentes armazenados no imóvel.

Drogas

Em vistoria no local, os policiais localizaram 264 porções de drogas, sendo 142 de crack, 87 de maconha, 33 de “dry” e 3 de cocaína, além de R$ 306 em dinheiro, em notas fracionadas, característica comum da atividade de tráfico.

O suspeito foi conduzido à sede da Dise, onde teve a prisão em flagrante ratificada por tráfico de drogas. Ele passará por exame cautelar e, posteriormente, será encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O usuário, de 41 anos, foi qualificado e liberado após o registro da ocorrência, sendo adotadas as medidas administrativas cabíveis para o caso de posse de entorpecente para uso pessoal.