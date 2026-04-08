Polícia Militar deteve dois homens na noite de terça-feira (7)

Dois homens, de 25 e 27 anos, foram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico na noite de terça-feira (7), em Americana. A ação foi realizada por equipes do 19º BPM/I durante patrulhamento na Avenida Serra do Mar.

De acordo com a Polícia Militar, um indivíduo em atitude suspeita tentou fugir ao notar a aproximação das viaturas. Durante a abordagem, foram encontrados com ele dinheiro e porções de entorpecentes em uma pochete.

Na sequência, os policiais avistaram outros dois suspeitos próximos a uma escadaria. Ao perceberem a presença policial, eles fugiram em direção a uma comunidade. Um deles foi interceptado após resistir à abordagem, sendo contido pelos agentes. Com ele, foi apreendida uma sacola contendo grande quantidade de drogas e dinheiro.

O segundo suspeito também foi detido após tentar fugir, descartando uma bolsa e um estojo com entorpecentes durante a fuga. Ao todo, foram apreendidas 333 porções de crack, 150 porções de maconha, 400 porções de cocaína, além de R$ 906,20 em dinheiro e dois celulares.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ). Um adolescente envolvido foi liberado para sua responsável, enquanto os dois maiores de idade permaneceram presos à disposição da Justiça.