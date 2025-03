A rede móvel (internet) da Claro está fora em várias cidades do Brasil. Os primeiros relatos que caíram na rede vieram de Porto Alegre/RS, mas muita gente de outros estados começaram a reclamar nas redes sociais.

Ações ocorrem nas próximas semanas de março nos shoppings Center Norte e Aricanduva, na capital paulista, e no Dom Pedro, em Campinas

Os fãs da Xiaomi terão a oportunidade de conhecer de perto a nova Série Redmi Note 14 em uma ativação especial nos Shoppings Center Norte e Aricanduva, em São Paulo, e Dom Pedro, em Campinas. A ação, que celebra o lançamento dos smartphones da linha, permitirá que os visitantes testem os dispositivos e explorem seus recursos avançados, incluindo inteligência artificial e performance aprimorada.

Os clientes e fãs já podem participar da ativação do Shopping Center Norte, que ocorre até o dia 12 de março. Entre os dias 14 e 20, será a vez do Shopping Aricanduva, na zona leste da capital paulista. Por fim, o Shopping Dom Pedro, em Campinas, será o terceiro local da experimentação, entre os dias 22 e 28.

Durante a ativação, os consumidores poderão experimentar os modelos Redmi Note 14 Pro 5G e Redmi Note 14 Pro+ 5G, os mais potentes da linha mais vendida pela marca no mundo. Além disso, brindes exclusivos serão distribuídos aos visitantes que participarem da experiência e visitarem as lojas ou quiosques da Xiaomi nos locais.

Sobre a Série Redmi Note 14

Os modelos da linha Redmi Note 14 contam com câmeras de alta resolução, processadores potentes e recursos de AI que elevam a experiência do usuário. No conjunto fotográfico, os modelos Redmi Note 14 Pro 5G e Redmi Note 14 Pro+ 5G apresentam um poderoso sistema de câmera com AI de nível profissional de 200MP. Compactos e resistentes, os aparelhos foram projetados para o cotidiano ao embarcarem a certificação IP68, proteção contra poeira e água, além de contarem com tela Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, resistência extra a arranhões.

A série Redmi Note 14 oferece desempenho robusto e bateria de longa duração projetada para uso em situações extremas. Com processadores potentes, esses dispositivos lidam facilmente com múltiplas tarefas. O modelo de nível mais alto, o Redmi Note 14 Pro+ 5G, está equipado com o processador Snapdragon® 7s Gen 3 de 4 nm, o que lhe dá velocidade e capacidade de resposta. De igual modo, a bateria de 5110mAh fornece energia duradoura. Projetada para lidar com condições extremas, a bateria de alta densidade do Redmi Note 14 Pro+ 5G também funciona em temperaturas de até -20°C, proporcionando uma experiência confiável mesmo em ambientes abaixo de zero.

Programação: