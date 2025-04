Os vereadores André Faganello (Podemos) e Paulinho Bichof (Podemos) criticaram duramente o que consideram como uma possibilidade real de terceirização da Merenda Escolar em Nova Odessa. Na sessão realizada esta semana, os parlamentares debaterem sobre um requerimento apresentado junto de Elvis Garcia-Pelé (PL), no qual pedem informações sobre a aquisição de proteínas para a merenda escolar em 2025.

No documento, os autores ressaltam que a merenda escolar desempenha um papel fundamental na alimentação e no desenvolvimento dos alunos da rede municipal de ensino. Sendo assim, é essencial garantir a transparência e a qualidade dos alimentos adquiridos. O objetivo do requerimento é acompanhar a execução das compras públicas, assegurar que os processos sejam conduzidos de forma eficiente e verificar a correta aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar.

Durante a discussão, Faganello contou que esteve junto de Bichof na sexta-feira (28) em uma unidade. “Infelizmente o fornecedor, por falta de pagamento, não entregou carne vermelha”, relatou. Em seguida, teve a curiosidade de ir até a câmara fria. “Só encontrei pão de queijo e massa de nhoque. Tinha restos de pernil, frango e peixe. No dia, iriam fornecer carne de hambúrguer e alguns itens de hortifruti”, descreveu.

Carga de 5 toneladas

O vereador conta que no final do ano passado foi adquirida uma carga de 5 toneladas de carne vermelha, o que garantiu o fornecimento do item até meados de janeiro. “Se ainda as crianças de Nova Odessa comeram carne vermelha este ano foi porque a responsável pelo setor de merenda comprou 5 toneladas em dezembro. Mas, pasmem, ela foi chamada no gabinete (do prefeito) e disseram que era irresponsável. Porque podia perder muita coisa se desse problema na câmara fria”, revelou.

O parlamentar defende que é necessário ter mais proteínas, principalmente de origem animal. Faganello também citou que na quinta (27), as crianças do Berçário I de uma unidade comeram papinha feita apenas com arroz e feijão. “E na sexta a diretora comprou legumes do bolso dela e levou na creche, pras crianças não comerem só arroz e feição. Nova Odessa nunca passou por isso, é inadmissível e desumano”, criticou. “Não sei se realmente é só por falta de pagamento ou se querem que caia a qualidade pra continuar com o processo de terceirização da Merenda”, finaliza.

O vereador Paulinho Bichof confirmou a visita de fiscalização. “Está faltando carne vermelha. Constatamos a situação lá e vamos cobrar”, apontou. De acordo com ele, a informação é de seis meses de atraso de pagamento do fornecedor e há mais de 40 dias as crianças estão sem carne vermelha. “Não sou nutricionista, mas hambúrguer, kibe, essas coisas, você não sabe o que tem no meio. Carne vermelha é diferente: compra Acém, é Acém; compra Miolo de Paleta, é Miolo de Paleta”, explicou.

“Até vi uma reportagem recente em que, numa cidade próxima da nossa região, estavam vendendo hambúrguer e kibe com carne de cachorro. Confiamos na nutricionista, mas temos que tomar cuidado. Não sabe o que tem no meio do triturado”, descreveu Bichof. “Já a estrutura da creche é de 1º mundo, estão mesmo de parabéns. Quando é pra elogiar, a gente elogia. Não somos uma oposição burra”, completou.

Merenda Escolar

A equipe do Setor de Alimentação Escolar da Prefeitura de Nova Odessa é composta por cerca de 190 profissionais, incluindo os 14 colaboradores municipais que atuam na central, localizada na Avenida Dr Eddy de Freitas Crissiúma, no Centro. O time atende diariamente a mais de 5.400 alunos da Rede Municipal. O Município atende ainda, com merenda escolar, as ONGs Apae, Casa Abrigo Casulo e SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade a “guardinha” da cidade).

Diariamente, são servidas cerca de 13.600 refeições, incluindo 3.800 desjejuns, 3.800 almoços, 3.800 jantares e 2.200 lanches para os alunos de período integral. Todos os alunos recebem diariamente todas as refeições previstas no PNAE.