Os ex-vereadores Orestes Camargo Neves e Alfredo

Ondas devem ser apostas do Podemos Americana para as eleições de 2024. O partido hoje tem o vereador Leco Soares e como importante ‘força’ os irmãos Erich Hetzl Jr (ex-prefeito hoje presidente da Ameriprev) e Ricardo Hetzl, ligação da legenda com a presidente da legenda Renata Abreu (deputada federal).