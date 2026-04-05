Grupo apresenta clássicos da música sertaneja, nesta segunda-feira (6), às 7h45; evento integra programação mensal promovida pela Prefeitura

A Semana Cultural de abril, promovida pela Prefeitura de Hortolândia, começa com música. A Orquestra de Viola Caipira é a atração do projeto Concertos no Paço. O grupo irá se apresentar no Paço Municipal, nesta segunda-feira (06/04), às 7h45. O paço está localizado na rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan. A programação completa da semana pode ser consultada no portal da Prefeitura, por meio deste LINK.

A orquestra irá apresentar um repertório com músicas antológicas do sertanejo. O grupo foi criado por Mestre Chiquinho, um dos moradores ilustres da cidade, e pelos violeiros Eliseu Teodoro, João Batista e Mario Janduci, em 2009. A proposta é manter viva a tradição da música caipira no município.

A orquestra é um dos grupos mantidos pelo Centro de Educação Musical Municipal Maestro Ronaldo Dias de Almeida (CEM), unidade de formação da Prefeitura. Desde sua criação, a orquestra tem seu trabalho reconhecido, com convites para apresentações em outras cidades da região e de outros estados do Brasil. Além disso, o grupo já gravou disco e recebeu prêmio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

O QUE É SEMANA CULTURAL?

A Prefeitura de Hortolândia realiza a Semana Cultural todo mês. O objetivo é democratizar o acesso da população a shows e espetáculos artísticos-culturais. A proposta é reunir numa mesma semana os eventos que a Prefeitura promovia em dias diferentes de um mesmo mês.

A temporada 2026 da Semana Cultural começou em março, cujo destaque foi o festival Vozes da MPB, que teve os shows de Maria Gadú, Chico César, Tiago Iorc e Fernando Quesada.

A Prefeitura começou a realizar a Semana Cultural no ano passado. Desde então, o município já recebeu artistas conhecidos como Gabriel O Pensador, Detonautas, Di Ferrero, Braulio Bessa, Nany People, dentre outros.

Serviço:

Semana Cultural de abril de Hortolândia – Projeto Concertos no Paço com a Orquestra de Viola Caipira:

Data: 06/04 (segunda-feira)

Horário: 7h45

Local: Paço Municipal

Endereço: rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan

Classificação indicativa: livre