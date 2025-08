A Orquestra Sinfônica Municipal de Americana, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, apresenta, nesta quinta-feira (7), às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, o concerto “Série Intercâmbios – A França no Brasil”. Sob a regência do maestro convidado André Müzel, o repertório traz um panorama da música francesa, com obras de compositores como Jacques Offenbach, Gabriel Fauré, Francis Poulenc e Claude Debussy. A entrada é solidária, mediante a troca por um litro de leite longa vida. Os ingressos estão disponíveis no site ingressodigital.com.

O concerto contará com a participação especial da flautista Hethiely Gonçalves, solista na Sonata para Flauta e Orquestra, de Poulenc. O programa inclui peças como o “Intermezzo et Barcarolle”, de Offenbach, a suíte “Masques et Bergamasques”, de Fauré, e “Petite Suite”, de Debussy, entre outras.

“A Orquestra Sinfônica de Americana é motivo de orgulho para nossa cidade, que comparece em peso a seus concertos no Teatro Municipal Lulu Benencase. Tenho certeza de que esta será mais uma apresentação à altura de sua excelência artística: casa cheia e qualidade técnica impecável, como já é tradição em nossos eventos”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Os alimentos arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade de Americana.

Convidados

André Müzel, regente e diretor artístico, é formado em Regência pela UNICAMP, Müzel é maestro e diretor artístico da Orquestra Sinfônica de Rio Claro e do Coro Presbiteriano de Rio Claro, além de gestor da Escola Livre de Música “Fábio Marasca”. Como regente convidado, já dirigiu grupos como o Coral Municipal de Americana, a Banda Sinfônica da Academia da Força Aérea e a Orquestra Sinfônica de Santo André. Com formação em piano, violino, composição e regência, estudou com renomados músicos e participou de masterclasses com maestros internacionais. Atualmente, aperfeiçoa-se em regência com Jamil Maluf.

Hethiely Gonçalves iniciou seus estudos de flauta transversal em 2017 no Conservatório de Tatuí, sob orientação de Anselmo Pereira. Destaque como solista, apresentou-se com a Orquestra Sinfônica de Rio Claro em obras de Bach e Holst, além de vencer por dois anos consecutivos o Concurso de Jovens Solistas do Conservatório de Tatuí. Bacharelanda em Flauta Transversal pela USP Ribeirão Preto, sob orientação da professora Cássia Carrascoza Bomfim, foi bolsista da USP Filarmônica e atuou em projetos como o resgate de partituras coloniais brasileiras. Também se apresentou com a Orquestra do Conservatório Carlos Gomes (Mozart) e a Orquestra Sinfônica de Barretos (Fantasia sobre Carmen). Em 2024, integrou a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto na montagem de O Quebra-Nozes. Atualmente, cursa o 4º ano na USP, consolidando-se como uma das promissoras flautistas de sua geração.