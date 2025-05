Orquestra Sanfônica de Americana faz tributo a Luiz Gonzaga no Teatro Municipal

A Orquestra Sanfônica de Americana apresenta, em 5 de junho, às 20h, o show “Acácia Amarela”, um tributo a Luiz Gonzaga, no Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol, em Americana). Os ingressos custam de R$ 12,50 a R$ 25 e o valor das vendas será revertido ao músico Adelmo Nascimento, integrante do tradicional Trio Virgulino. Ele se apresenta como vocalista do show nesta noite de celebração ao forró e à música brasileira.

Com formação que inclui oito sanfoneiros, bateria, zabumba, triângulo, guitarra, contrabaixo e vocalistas – tudo executado ao vivo –, a Orquestra Sanfônica de Americana já realizou 50 apresentações do tributo desde a criação do grupo, em 2021. O repertório, dedicado ao Rei do Baião, passou por cidades como Limeira, Piracicaba e Araras, e agora chega a Americana.

Adelmo, com mais de 50 anos de estrada no forró, foi convidado em fevereiro para integrar o grupo como vocalista. O evento tem parceria da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.





“Apoiar a cultura nacional e um estilo musical tão relevante como o forró é nossa responsabilidade como gestores públicos e estamos gratos por esta oportunidade de contribuir com esta noite de alegria, solidariedade e apreciação musical. Convido os americanenses a prestigiarem o evento e contribuírem com a causa”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site EntraViP, em www.entravip.com.br e na bilheteria do teatro, de terça-feira a sábado, das 9h às 17h.

Serviço



Show Acácia Amarela – Tributo a Luiz Gonzaga, da Orquestra Sanfônica de Americana

Data: 05/06/2025 (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol, Americana)

Ingressos: R$ 25 (inteira) e R$ 12,50 (meia)

