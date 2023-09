Com salário anual de R$129 milhões, americanense Oscar defende ida de jogadores para a Arábia

O jogador de futebol americanense, Oscar Emboaba, que em 2016 foi dono do segundo maior contrato da história do futebol e que acabou sendo criticado, publicou uma carta opinião sobre o futebol na Arábia, veja:

“A liga da Arábia Saudita é como uma Liga de futebol dos sonhos agora. Mostra que as Superstars perceberam que o dinheiro é maior do que as medalhas. Fico feliz por todos terem percebido que Ganhar Troféus por si só é importante apenas para os chefes, porque eles recebem mais dinheiro do que nós jogadores embora seja o nosso esforço. Fui criticado quando escolhi dinheiro. Olha agora, Ronaldo, Neymar, Benzema são mais ricos que seus ex Clubes ou Presidentes. Para mim, o Troféu mais importante é um Troféu que ganhas pelo teu país, porque ninguém fica rico sem fazer nada e te paga amendoins. Troféus internacionais pertencem a todo o país e o governo é obrigado a honrar os seus esforços. No futebol de clubes só um cara ou um grupo de caras que recebe mais receita, e quando você reclamar, eles vão te dizer ‘ninguém é maior que o clube’ mas nem conseguem chutar a bola e ganhar Troféus eles mesmos.”

Com residência na região da Praia dos Namorados, Oscar tem 31 anos e joga atualmente na China. Seu contrato vence em 2024 e alguns times brasileiros especulam sua contratação.

