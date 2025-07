O presidente da Câmara Municipal de Nova Odessa, vereador Oséias Jorge, acompanhou nesta terça-feira (1º) o prefeito Cláudio Schooder-Leitinho e a comitiva da Prefeitura Municipal em uma agenda no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo.

Na ocasião, foi assinado um Termo de Convênio entre o Estado de São Paulo – por meio da Casa Militar e da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) – e o Município de Nova Odessa. O acordo garante recursos para a realização de obras e serviços voltados à prevenção e recuperação de áreas de risco, fortalecendo a estrutura da Defesa Civil da cidade.

Entre as ações previstas com o novo convênio, está a execução de uma grande obra na Avenida Ampélio Gazzetta, uma das principais vias de Nova Odessa, visando impedir o alagamento que acontece na via durante o período de chuvas.

“Seguimos firmes na missão de buscar recursos, parcerias e ações concretas que tragam mais segurança, infraestrutura e qualidade de vida para nossa população. Em nome do prefeito Leitinho, parabenizo toda equipe da Prefeitura Municipal que se empenhou para tornar realidade essa conquista. “, destacou Oséias Jorge.