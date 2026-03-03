Presidente da Câmara de Nova Odessa pede mais diálogo no Legislativo e Executivo

Depois de um ano de 2025 agitado, com defesas de projetos do prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD), críticas ao vice-prefeito Alessandro Mineirinho e tendo de lidar com denúncias de munícipes contra o atual governo, o presidente da Câmara de Nova odessa, vereador Oséias Jorge (PSD), inicia 2026 com postura mais ‘low profile’ e discurso conciliador.

No ano anterior também Oséias teve embates com alguns colegas de Legislativo e ainda secretários de Leitinho, principalmente o adjunto de Segurança Pública, Silvio Natal. Mas desde o final de 2025 o presidente tem cobrado mais diálogo entre os vereadores e interlocutores do Poder Executivo com a Câmara Municipal.

Jurídico

Na sessão desta segunda-feira (2), Oséias voltou a defender a Procuradoria Jurídica da CM, diante de questionamentos levantados por opositores de que o Executivo e o Legislativo estariam ‘dificultando’ o andamento de projetos em benefício dos servidores municipais.

O presidente da Câmara citou o currículo da procuradora, disse que ela “não está no bolso de ninguém”, por ser concursada. “A doutora Jéssica está desde a época do (ex-presidente) Áureo Nascimento Leite”, recordou.

Prefeito

Em seguida, criticou pessoas – sem dizer o nome – na Prefeitura a respeito de possíveis pretensões eleitorais. “Estão dizendo que sou pré-candidato a prefeito. Ah, então se estão dizendo mesmo, podem falar”, rebateu. Mesmo, conforme ele lembra, as eleições municipais de 2028 ainda estarem longe.

“Ainda faltam dois anos e oito meses”, acrescentou Oséias Jorge. Por fim, o presidente confirmou boatos de que realizou pesquisa na cidade. “Fiz pesquisa sim. Quero saber onde eu estou pisando. Mandei fazer a pesquisa. E pasmem os senhores: vamos trabalhar, Oséias, que nós vamos chegar!”, finalizou.