Presidente da Câmara tem pedido atendido pelo deputado Paulo Freire Costa e cita articulação em prol das demandas do município

O município de Nova Odessa foi contemplado com a destinação de um veículo zero quilômetro para o Fundo Social de Solidariedade, a partir de solicitação realizada pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Oséias Jorge, ao deputado federal Paulo Freire Costa.

A indicação foi prontamente atendida pelo parlamentar, reforçando a parceria e o compromisso com o fortalecimento das ações sociais no município. O veículo será entregue já equipado, com tanque cheio e com as três primeiras revisões custeadas pelo Estado, garantindo melhores condições de atendimento à população.

Conquista

A retirada oficial ocorreu na semana passada, no Palácio dos Bandeirantes, em cerimônia com a presença do governador Tarcisio de Freitas e a primeira-dama Cristiane Freitas. Em razão da realização da sessão ordinária da Câmara no mesmo horário, o presidente do Legislativo foi representado pelos assessores Andresa Furian e Jair Calixto.

O presidente da Câmara, Oséias Jorge, destacou a importância da conquista e agradeceu o apoio do deputado às demandas da cidade. “Quero agradecer ao deputado Paulo Freire Costa por atender mais esse pedido e por olhar com atenção para as necessidades de Nova Odessa. Essa conquista fortalece o trabalho social e mostra o resultado de uma parceria que traz benefícios reais para a nossa população”, afirmou.