O presidente da Câmara de Nova Odessa, vereador Oséias Jorge (PSD), apresentou o Requerimento nº 312/2025 solicitando informações da Prefeitura e Polícia Civil sobre o atendimento prestado às mulheres vítimas de violência no município.

A iniciativa do parlamentar é motivada pelo preocupante aumento nos índices de violência contra a mulher no Estado de São Paulo. Em 2024, o Estado registrou 250 casos de feminicídio, superando os 221 do ano anterior, além de um crescimento de 29,13% nas ligações à Central de Atendimento à Mulher em relação a 2023.

Diante desse cenário alarmante, o presidente requer dados específicos sobre a atuação local, como por exemplo o número de boletins de ocorrência registrados nos últimos 12 meses relacionados a casos de violência contra a mulher, informações sobre o suporte psicológico, social ou jurídico oferecido às vítimas após o registro da ocorrência e outras informações pertinentes que possam contribuir para o aprimoramento das políticas públicas locais.

Segundo Oséias Jorge, o objetivo é garantir maior transparência e eficiência no acolhimento e proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade, além de fomentar a elaboração de políticas públicas mais eficazes no combate à violência de gênero no município.

O requerimento foi encaminhado às autoridades competentes para que as respostas sejam enviadas ao Legislativo e à população.