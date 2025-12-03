Presidente da Câmara recebe secretário nacional, Guilherme Campos, para tratar de investimentos

O presidente da Câmara Municipal de Nova Odessa, vereador Oséias Jorge, recebeu na tarde desta segunda-feira (1º) o Secretário Nacional de Política Agrícola, Guilherme Campos, em uma reunião realizada no gabinete da Presidência. O encontro teve como foco a discussão de novos investimentos e programas voltados ao desenvolvimento de Nova Odessa, especialmente em áreas estratégicas que podem impulsionar o município.

Esta foi a segunda agenda oficial entre o presidente do Legislativo e o secretário. A primeira reunião ocorreu em outubro, em Brasília, quando Oséias Jorge apresentou demandas e projetos prioritários para a cidade, reforçando a importância de parcerias com o Governo Federal.

Durante o encontro desta semana, Oséias destacou a disposição do Legislativo em colaborar com iniciativas que ampliem oportunidades para a população.

“Estamos construindo uma agenda permanente de diálogo e alinhamento para garantir que Nova Odessa esteja no radar dos investimentos federais. A presença do secretário Guilherme Campos demonstra abertura e comprometimento com o nosso município. Seguimos trabalhando para trazer resultados concretos para a nossa população.”, afirmou o presidente.

Guilherme Campos também ressaltou a relevância de Nova Odessa no cenário regional e se colocou à disposição para avançar nos projetos apresentados.