O presidente da Câmara de Nova Odessa, vereador Oséias Jorge (PSD), anunciou na quarta-feira (11) a conquista de R$ 1 milhão em recursos destinados à saúde do município. Do valor total, R$ 300 mil já foram depositados na conta da Prefeitura e estão disponíveis para o custeio imediato dos serviços de saúde.

Segundo o parlamentar, os recursos fazem parte de uma articulação junto a deputados estaduais. “Estamos empenhados em buscar apoio onde for possível para garantir melhorias na saúde da nossa população. Agradeço aos deputados que acreditaram em nosso trabalho e atenderam nossa solicitação”, destacou Oséias Jorge.

Além dos R$ 300 mil já recebidos, o vereador protocolou mais duas solicitações: uma de R$ 300 mil ao deputado estadual Vitão do Cachorrão e outra de R$ 400 mil ao deputado estadual Átila Jacomussi. Os valores devem reforçar os investimentos na atenção básica e na estruturação dos serviços de saúde oferecidos à população.

Segundo o vereador, os recursos serão aplicados no fortalecimento da rede básica de atendimento, na compra de medicamentos e na melhoria da estrutura das unidades. “Estamos atentos às demandas da população e, com planejamento e parceria, conseguimos ampliar os investimentos em áreas essenciais”, afirmou.

A conquista reforça o compromisso do presidente da Câmara com o bem-estar da população novaodessense. “Seguimos trabalhando com seriedade, buscando resultados concretos para a cidade. A saúde é uma prioridade em nosso mandato”, finalizou Oséias Jorge.