Recursos foram solicitados pelo presidente da CM durante audiência pública da Alesp em Americana

O presidente da Câmara Municipal de Nova Odessa, vereador Oséias Jorge (PSD), garantiu a destinação de R$ 100 mil para investimentos na saúde do município. A conquista aconteceu durante a Audiência Pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), realizada na última sexta-feira (5) na Câmara Municipal de Americana, que discutiu o orçamento estadual para o exercício de 2026.

Na oportunidade, Oséias Jorge apresentou diretamente aos parlamentares estaduais a demanda por mais recursos para a saúde de Nova Odessa, destacando a situação financeira que a cidade enfrenta e a necessidade de buscar recursos.

Ao final da audiência, o presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp, deputado Gilmaci Santos, confirmou a destinação de R$ 100 mil para a saúde do município.

“A saúde é prioridade, e esse valor vai reforçar os serviços prestados à comunidade, garantindo mais qualidade no cuidado com os moradores de Nova Odessa. Seguiremos trabalhando para ampliar conquistas e assegurar que as demandas da cidade sejam atendidas. Agradeço os deputados presentes pela atenção com nossa cidade.”, destacou o presidente da Câmara.