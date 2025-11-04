Recurso destinado pelo deputado federal Paulo Freire Costa já está na conta da Prefeitura e será usado em exames e cirurgias oftalmológicas

O presidente da Câmara de Nova Odessa, vereador Oséias Jorge, anunciou a liberação de uma emenda parlamentar de R$ 450 mil destinada pelo deputado federal Paulo Freire Costa para investimentos na área da saúde do município. O recurso já foi creditado na conta da Prefeitura e será aplicado em ações hospitalares de média e alta complexidade.

Do total, R$ 350 mil serão direcionados à realização de exames e pequenas cirurgias oftalmológicas, incluindo procedimentos de catarata e pterígio, enquanto R$ 100 mil serão utilizados em exames complementares necessários para a execução dos tratamentos.

Segundo Oséias Jorge, a conquista representa mais um avanço nas ações voltadas à melhoria do atendimento à população.

“Essa é uma excelente notícia para a nossa cidade. Esses recursos vão permitir que muitas pessoas realizem exames e cirurgias oftalmológicas com mais agilidade, reduzindo a espera e garantindo mais qualidade de vida aos pacientes. Agradeço ao deputado Paulo Freire Costa pela atenção com Nova Odessa e por atender nosso pedido em favor da saúde dos novaodessenses”, destacou o presidente.

A emenda soma-se a outras conquistas recentes intermediadas pelo vereador junto a parlamentares estaduais e federais. Oséias reforçou que a busca por investimentos e parcerias é uma das prioridades de sua gestão à frente da Câmara.

“Nosso trabalho é abrir portas e garantir que os recursos cheguem a Nova Odessa, principalmente em áreas essenciais como a saúde. Seguiremos empenhados em representar bem a população e trazer resultados concretos para o município”, completou.