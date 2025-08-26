O presidente da Câmara Municipal de Nova Odessa, vereador Oséias Jorge (PSD), protocolou novos pedidos de investimentos voltados à melhoria dos serviços de saúde no município. As solicitações foram encaminhadas à deputada estadual Marta Costa e somam mais de R$ 800 mil em emendas parlamentares.

Entre os pedidos, está a destinação de R$ 500 mil para o custeio da saúde pública municipal, recurso que poderá reforçar o atendimento da população nas unidades de saúde. Além disso, Oséias também solicitou a liberação de um veículo ou de R$ 300 mil para a aquisição de um automóvel destinado ao setor de Assistência Farmacêutica, medida que vai garantir mais eficiência e agilidade na entrega de medicamentos aos pacientes.

Segundo o presidente da Câmara, os investimentos são fundamentais para atender as necessidades da população. “Seguimos trabalhando para trazer recursos e melhorias que fazem a diferença no dia a dia da nossa gente. A saúde é prioridade e estamos empenhados em buscar todo apoio possível para reforçar a estrutura de atendimento em Nova Odessa. Agradeço a deputada Marta Costa pela atenção e parceria em prol da nossa cidade”, destacou Oséias Jorge.