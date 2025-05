O presidente da Câmara de Nova Odessa, vereador Oséias Jorge (PSD), nomeou interinamente a assessora de gabinete Andresa Furian como diretora-geral e gestora de contratos do Poder Legislativo durante esta semana. No período de segunda-feira (5) e sexta-feira (9), ela comanda a Casa de Leis em lugar do diretor-geral Lucas Camargo, que está ausente por alguns dias sem remuneração.

No uso da tribuna livre, Oséias defendeu a escolha da colega. “Isso se chama gratidão. Às pessoas que nos ajudam a chegar aonde cheguei”, destacou. “Hoje eu tenho o privilégio de chamá-la de diretora da Câmara Municipal de Nova Odessa. Eu poderia colocar outras pessoas. É por pouco tempo, mas é questão de gratidão”, reforçou o presidente da Câmara. “E aquelas pessoas que pisaram? Que abandonaram? Que falaram mal dela perto de mim? Como vão ficar agora?. Pode se retorcer, pular, grita ‘Eu não acredito'”, disparou.

Oséias afirma que sofreu muitas críticas nas ruas e perseguições em época eleitoral. “Tentaram denegrir (sic) a minha imagem, mas ela (Andresa) e o meu assessor pastor José Ilton ficaram firmes, do meu lado. Aguentaram calados. Até mesmo dentro da Administração (Municipal) falaram, e falam até hoje, mal da minha vida”, frisou o vereador. “Foi uma vitória bombástica e que calou a boca de muita gente. E a Andresa estava do meu lado”, acrescentou.

Em seguida, Oséias Jorge também destacou a lealdade do assessor. “Ela (Andresa Furian) e o pastor José Ilton, que está comigo desde o começo. É 19 anos dirigindo igreja. Igreja Assembleia de Deus – Ministério do Belém. Não é pastor de ‘fundo de quintal’. Foi consagrado no Belenzinho, em São Paulo pelo pastor-presidente José Wellington”, completou. Antes das palavras, o presidente leu o ato oficial que nomeou interinamente a assessora como diretora-geral.