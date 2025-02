Eleito vereador mais votado em outubro, Oséias Jorge (PSD) se tornou o 2o presidente negro da história da Câmara Municipal de Nova Odessa. Antes dele, seu tio Áureo, vereador que mais tempo atuou na CM (foram mais de 3 décadas) havia comandado a Casa (por 5 vezes).

PAGAMENTO- Oséias determinou que o pagamento dos salários dos servidores públicos fosse adiantado para esta sexta-feira (31).

Fala Oséias

Seguindo a regra do quinto dia útil estabelecido na CLT, o pagamento poderia ser feito até a próxima sexta (07). “Respeitar e valorizar os funcionários públicos é sempre importante dentro de uma gestão. Determinei ao Diretor Geral que viabilizasse o adiantamento do pagamento, uma vez que o quinto dia útil será apenas no dia 07 e o primeiro dia do mês será no sábado.”, explicou o presidente do Poder Legislativo.

Desde o inicio da gestão à frente do Legislativo, o vereador Oséias Jorge tem demonstrado responsabilidade com os recursos públicos. O presidente, inclusive, tem se dedicado a viabilizar uma nova sede para a Câmara Municipal, que hoje paga aluguel na casa dos R$ 30 mil por mês.

“Administrar o dinheiro público exige muita seriedade. Na Câmara, temos honrado o pagamento de todos os fornecedores e conseguimos agora adiantar o pagamento dos servidores. A administração do presidente Oséias tem como objetivo promover a boa gestão financeira e contamos com toda equipe técnica para honrar essa meta.”, destacou Lucas Camargo, Diretor Geral da Câmara.